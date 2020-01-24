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فن

أحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:22 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد فهمي جمهورة بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر  فهمي بالصوره مع كلبه الخاص، ولقيت ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "حلوه قوي ماشاء الله" و "امتي هتغير استايل الشعر" و "قمررر وربنا".

وكانت آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
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