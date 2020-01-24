AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على طريقة سيد قطب لتهريب مذكراته وكتاباته خارج السجن.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:27 ص
سيد قطب
سيد قطب
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب

كشف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الطريقة التي لجأ إليها سيد قطب لتهريب كتاباته ومذكراته خارج السجن.

 

وقال فؤاد علام، خلال لقائه في برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن سيد قطب لم يعتمد المنشورات كوسيلة للدعاية او الترويج لأفكاره الشيطانية، ولكنه كتب مذكرات بعد الاطلاع على الأفكار التكفيرية.


وأضاف نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن سيد قطب أستغل شقيقاته حميدة وأمينة أثناء زيارته لتوصيل أفكاره، مؤكدا أن شقيقات قطب لعبن دور محوري في توصيل رسالته وأفكاره الإرهابية والمتطرفة.


وأشار إلى أن سيد قطب كان مريضا بـ «السل» وكان له إقامة دائمة في المستشفى، وكان متاح له الاطلاع على الكتب وكتابة مذكراته، موضحا أن نشر الأفكار التكفيرية من خلال التواصل مع تنظيم الإخوان ومجموعة حسين توفيق.


وأوضح أن زينب الغزالي كانت تعقد كل أسبوع في منزلها وبين المرددين لبيتها علي عشماوي وعبد الفتاح إسماعيل يعتبران دينمو تنظيم 65، مشيرا إلى أن علي عشماوي وعبد الفتاح إسماعيل كانوا السبيل لنشر أفكار سيد قطب خارج السجن في محافظات الجمهورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش الإرهابية في الجيزة لـ 26 نوفمبر

المفتي: دار الإفتاء المصرية بيت الخبرة التنويري للعالم الإسلامي.. فيديو

النيابة تطالب بأقصى العقوبة على متهمي داعش الجيزة: مفاهيمهم بعيدة عن صحيح الدين

فؤاد علام: تركيا وقطر دورهما رئيسي في نقل الدواعش إلى سوريا

اللواء فؤاد علام يروي اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه.. فيديو

ترشيحاتنا

عبد الحفيظ يوضح سبب غياب نيدفيد الطويل.. وموقف رمضان صبحي من مباراة النجم.. فيديو

قنبلة داخل طائرة بمطار سوهاج.. شاهد تجربة طوارئ على المهبط

حسام البدري يكشف حقيقة الخلاف مع طارق مصطفى .. فيديو

شرط وحيد لـ مصر المقاصة لإتمام التعاقد مع مدرب الفريق الجديد

مناطق بالسعودية على موعد مع موجة برد قارس هي الأقوى..تفاصيل

لأول مرة في التاريخ سماع صوت مومياء عمرها 3000 عام.. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشكيكا في وطنيته.. غضب كبير في السعودية ضد زوج مذيعة قناة العربية

في صراع شرس.. ديك يقتل صاحبه بضربة مخلب

15 معلومة عن ميجان ماركل قبل لقائها بالأمير هاري.. مدافعة عن حقوق المرأة وهذا هو اسمها الحقيقي