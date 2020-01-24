تعرف على طريقة سيد قطب لتهريب مذكراته وكتاباته خارج السجن.. فيديو

وأشار إلى أن سيد قطب كان مريضا بـ «السل» وكان له إقامة دائمة في المستشفى، وكان متاح له الاطلاع على الكتب وكتابة مذكراته، موضحا أن نشر الأفكار التكفيرية من خلال التواصل مع تنظيم الإخوان ومجموعة حسين توفيق.