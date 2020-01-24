تعرف على طريقة سيد قطب لتهريب مذكراته وكتاباته خارج السجن.. فيديو

كشف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الطريقة التي لجأ إليها سيد قطب لتهريب كتاباته ومذكراته خارج السجن.
وقال فؤاد علام، خلال لقائه في برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن سيد قطب لم يعتمد المنشورات كوسيلة للدعاية او الترويج لأفكاره الشيطانية، ولكنه كتب مذكرات بعد الاطلاع على الأفكار التكفيرية.
وأضاف نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن سيد قطب أستغل شقيقاته حميدة وأمينة أثناء زيارته لتوصيل أفكاره، مؤكدا أن شقيقات قطب لعبن دور محوري في توصيل رسالته وأفكاره الإرهابية والمتطرفة.
وأشار إلى أن سيد قطب كان مريضا بـ «السل» وكان له إقامة دائمة في المستشفى، وكان متاح له الاطلاع على الكتب وكتابة مذكراته، موضحا أن نشر الأفكار التكفيرية من خلال التواصل مع تنظيم الإخوان ومجموعة حسين توفيق.
وأوضح أن زينب الغزالي كانت تعقد كل أسبوع في منزلها وبين المرددين لبيتها علي عشماوي وعبد الفتاح إسماعيل يعتبران دينمو تنظيم 65، مشيرا إلى أن علي عشماوي وعبد الفتاح إسماعيل كانوا السبيل لنشر أفكار سيد قطب خارج السجن في محافظات الجمهورية.