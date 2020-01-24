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فن

بإطلالة جريئة.. سارة الشامي تنشر صورة جديدة لها عبر انستجرام

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:07 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة سارة الشامي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سارة الشامي بإطلالة جريئة بارتدائها كت مع وضع ميكب خفيف على وجهها ملائم لبشرتها مع أحمر الشفاه ابراز انوثتها.

وحازت الصورة على ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "بجد حلوه ماشاء الله مش طبيعي" و "ابتسامتك سر جمالك" و "رسوله" و "حلوه جدا".

يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
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