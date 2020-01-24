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فن

إسلام جمال ينضم لفريق عمل "ونحب تاني ليه"

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:01 ص
اسلام جمال
اسلام جمال
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شيرى نبيل

انضم الفنان إسلام جمال إلى أسرة مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وصور إسلام أول مشاهده فى الزمالك والتى جمعته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ويجسد إسلام شخصية تدعى عمر فودة يعمل مديرًا لشركة المقاولات التى يمتلكها صديقه كريم فهمى خلال الأحداث.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

"ونحب تانى ليه" يشارك فى بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز كل من  شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.
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