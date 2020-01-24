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رياضة

جنش يكشف عن موعد إعلانه اعتزال كرة القدم

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك أنه جاهز ومستعد لخوض المباريات مع الفريق عقب تعافيه من اصابته بقطع في وتر أكيلس منذ 7 اشهر.

وأضاف جنش في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن يسعى خلال الفترة الحالية لاكتساب المزيد من الوزن حيث أنه عانى من نقصان وزن شديد خلال فترة إصابته مشددا أنه لن يفكر في الاعتزال مطلقا سوى وقت وصوله لأفضل مستوى يستطيع الوصول اليه.


وتابع جنش أن لم يحدد سن معين للاعتزال مشددا ان عصام الحضري حارس الأهلي والمنتخب السابق حارس رائع ومميز متمنيا أن يصل مثله لسن الـ 47 وهو في الملاعب.

وأكمل جنش أن كارتيرون المدير الفني للفريق وعده بمشاركته رسميا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
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