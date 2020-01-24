نضال الشافعي يكشف أسباب اعتذاره عن الملك لير

كشف الفنان نضال الشافعي عن أسباب أعتذاره عن مسرحية " الملك لير " للنجم يحي الفخراني .





وصرح نضال في تصريح لصدي البلد عن أسباب اعتذاره عن المسرحية :أسباب كثيرة جعلتني أعتذر عنها أبرزها أن العمل قوي من جميع النواحي خاصة أن الدور بأكمله باللغة العربية الفصحى بالإضافة الي أنني شعرت بالرهبة والخوف من الوقوف أمام النجم يحي الفخراني ، علي الرغم من أنه في البروفات كان الأب لجميع الفنانينن دائما يعطيني النصائح فانا سعيد بكواليس المسرحية كما أنني لم أتوقع كم الهائل من ردود الأفعال التي وصلت الي بشهادة النقاد وصناع المسرحية .



