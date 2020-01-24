وأوضح الوزير ، في تعليق مساء أمس الخميس في نواكشوط على اجتماع مجلس الوزراء ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ العزواني ، أن الأكاديمية تهدف إلى التكوين المستمر لتحسين الخبرة والرفع من مستوى الموظفين القدماء بصفة أساسية وإحراز تقدم في طرق عملهم وتعزيز قدراتهم ، وتحسين خبرات الدبلوماسيين الشباب من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ، وكذا الموظفين غير المهنيين المكتتبين مباشرة.



وبين أن التكوين سيتم في مجال تعزيز القدرات في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية وتحديد القدرة التحليلية والتشريفات وتقنيات التفاوض والتنظيم ومنهجيات العمل واللغات والتوثيق والاتصال.