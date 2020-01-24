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فن

مع آيتن عامر..محمد رجب يشغل السوشيال ميديا

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:01 ص
محمد رجب و ايتن عامر
محمد رجب و ايتن عامر
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مصطفى كرم
شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديدة له مع ايتن عامر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رجب، مع ايتن عامر بالصور من كواليس مسلسل الاخ الكبير وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام. 

وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة وجاءت بين "مسلسل جامد" و "حاجة جميلة جدا" و " منورين الدنيا" و "بالتوفيق احلي مسلسل بجد". 

مسلسل "الأخ الأكبر " ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وأيتن عامر.
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