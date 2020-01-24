جنش يكشف عن تفاوض الأهلي معه منذ 8 سنوات





وأكد جنش في تصريحات لبرنامج " زمالكاوي" عبر قناة " الزمالك " أنه اقترب كثيرا من الانضمام لـ فريق الاهلي حيث اتفق مع مسئولي الفريق على كافة تفاصيل التعاقد .





مرتضى منصور يقرر تجديد وتعديل عقد جنش .. اقرأ التفاصيل اقرأ ايضا |





وأضاف جنش أنه اثناء سفره من الإسكندرية لـ القاهرة لتوقيع العقد تعرض لـ حادث حيث انقلبت السيارة وهو بداخلها بصحبة أخيه وصديق له مشددا أنه خرج من الحادث سليم ولكنه عاد للإسكندرية مرة اخرى.





وتابع أنه عقب ذلك بـ 6 أشهر انضم للزمالك، واختتم قائلا : "نصيب وربنا دائما يكتبلي الخير".





كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة بالزمالك عن مفاجأة بشأن انضمامه لـ فريق الاهلي منذ 8 سنوات مضت.