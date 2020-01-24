بسبب فيديو خادش.. حبس فاشيونيستا كويتية وزوجها ورفض إخلاء سبيلهما

احتجزت قوات الأمن الكويتية الفاشيونيستا الكويتية «سارة الكندري» وزوجها «أحمد العنزي» على ذمة التحقيقات بعدما نشرا مقطع فيديو خادش للحياء أثار استفزاز المتابعين.

حيث ظهرت في الفيديو أحمد العنزي وهو يسرح شعر زوجته سارة في مشهد مناف للآداب العامة، لكنها أوضحت للنيابة بأن زوجها لمس خاصرتها وليس مكانًا آخر كما يظن الناس.

وقد وجهت تهم للثنائي بارتكاب أفعال تنافي الآداب العامة على السوشيال ميديا، ونشر محتوى "غير أخلاقي"، وقد احتجزتهم النيابة حتى يوم الأحد القادم للتحقيق وفقًا لصحيفة المرصد.

أثار مقطع الفيديو غضب المتابعين بعد نشره، وتبين أن الثنائي أرادا استفزاز الجمهور لافتعال "بلبلة" تزيد من شهرتهما وتمكنهم من رفع دعاوى تعويض على كل من يسبهم أو يتجاوز حدوده وفقًا لحساب أمن ومحاكم الكويتي.

كانت النيابة العامة في الكويت قد رفضت طلب إخلاء سبيل الفاشيونيستا سارة الكندري وزوجها، وقررت الاستمرار في التحقيقات بعدما كشفت تعمدهما استفزاز الجمهور.