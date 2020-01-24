رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ نجوم الأهلي ومصطفى محمد كلمة السر





وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة " الزمالك " أن هناك عددا من نجوم الكرة المصرية قاموا بالتطاول على فريق الزمالك ونجومه من أجل كسب المزيد من الشهرة مشددا أن قناة الزمالك أصبحت موجودة من أجل الدفاع عن الفريق والنادي.





وأضاف أن هناك نجوما قاموا بإطلاق تصريحات بشأن مصطفى محمد نجم الزمالك حيث أكدوا أنه لاعب عادي ولا يملك مميزات فنية عالية.





وتابع خالد الغندور أن مثل تلك التصريحات لن تؤثر في الجماهير أو اللاعب نفسه مطلقا

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة لنجوم الأهلي بشأن ضرورة نبذ التعصب والكف عن إطلاق التصريحات المسيئة للكيان الأبيض.