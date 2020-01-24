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رياضة

الأمور أسهل مع بوبي...ليفربول يواصل احتفاله بـ الفوز أمام ولفرهامبتون

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:19 ص
واصل فريق ليفربول الانجليزي الاحتفال بـ الفوز امام ولفرهامبتون مساء أمس بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ونشر ليفربول عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ هدف بوبي بمرمى ولفرهامبتون.

وعلق : " الأمور تصبح أكثر سهولة مع بوبي ... لنستمتع سويًا بالهدف "

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، على أرضية ملعب "مولينيو".

هدف الشوط الأول الوحيد جاء مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.

فيما أحرز أصحاب الأرض ولفرهامبتون هدف التعادل من عرضية متقنة من قبل الإسباني أداما تراوري، ليستقبلها  راؤول خيمينيز برأسه في الشباك.


وجاء هدف الفوز لصالح ليفربول من محاولة مراوغة من صلاح مررها إلى هيندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون على يمين حارس المرمى.
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