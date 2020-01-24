أخبار الرياضة.. عبد الحفيظ يصدم جماهير القلعة الحمراء.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك





أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن لديه أمل كبير وثقة في اللاعبين في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك صعوبات ولكن لن تكون مثل المعسكر الماضي



