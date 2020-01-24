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رياضة

أخبار الرياضة.. عبد الحفيظ يصدم جماهير القلعة الحمراء.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:31 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدارفجر الجمعة ، عددا من أخبار الرياضة والأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتهاء عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم



أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن لديه أمل كبير وثقة في اللاعبين في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك صعوبات ولكن لن تكون مثل المعسكر الماضي


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري الممتاز والتي من المفترض ان تقام يوم 24 فبراير المقبل


حقق فريق ليفربول فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو


قرر فريق النجم الساحلي التونسي قيد حارس مرمى جديد ضمن قائمة الفريق الأفريقية وذلك عقب قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف " بـ فتح باب الاستبدال قبل مواجهة الأهلي ضمن مباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا


كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة بالزمالك عن مفاجأة بشأن انضمامه لـ فريق الاهلي منذ 8 سنوات مضت

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