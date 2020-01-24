AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:24 ص
حظك اليوم الجمعة
حظك اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020
Advertisements
هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الجمعة، 24- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.

برج الحمل 
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.
عاطفيا: المريخ في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.


برج الثور
مهنيا وماليا: القمر الجديد معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس تساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك التاسع يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم يساعدك الوضع الفلكي على تعميق صلاتك بمن حولك.

برج السرطان 
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات.. وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقاتك وأهدافك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.

برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

برج العذراء 
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك وقد يتسبب ذلك في تأخير علاقات أو يجعلك ذلك مشحونا بالواجبات أو بالانفعالات وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك.
مهنيا: القمر الجديد في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

برج الميزان
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.
اجتماعيا ومهنيا: تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

برج العقرب 
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الرابع يدفعك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.

برج القوس 
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.
مهنيا: الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.

برج الجدى 
مهنيا وماليا: القمر الجديد بمنزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك.
عاطفيا وعائليا: اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.
مهنيا وعائليا: تتحرر من ضغوط ومن اليوم تستطيع أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وكن مستعدا للتكيف.
عاطفيا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الإثنين 18 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 28 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم الإثنين 23 - 12 - 2019.. وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

الزمالك يبرئ نفسه من أزمة مستحقات فيريرا بخطاب رسمي لـ الفيفا

الحب في زمن الثورة.. وزير الخارجية اللبناني السابق يغازل زوجته على انستجرام

ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور

من حق الكلاب تدلع.. سيدة تفتتح صالون تجميل للحيوانات الأليفة وهذه هي الخدمات التي تقدمها

بعد انتشار صورة جريئة لـ منة عرفة.. الجمهور: فين علي غزلان

ادعيلى وخلى بالك منهم.. شقيق الرائد ماجد صبرى يروى تفاصيل مؤثرة عن استشهاد أخيه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور