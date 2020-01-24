حظك اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الجمعة، 24- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.
برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.
عاطفيا: المريخ في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر الجديد معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس تساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك التاسع يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم يساعدك الوضع الفلكي على تعميق صلاتك بمن حولك.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات.. وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقاتك وأهدافك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.
برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.
برج العذراء
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك وقد يتسبب ذلك في تأخير علاقات أو يجعلك ذلك مشحونا بالواجبات أو بالانفعالات وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك.
مهنيا: القمر الجديد في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.
برج الميزان
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.
اجتماعيا ومهنيا: تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.
برج العقرب
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الرابع يدفعك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.
مهنيا: الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.
برج الجدى
مهنيا وماليا: القمر الجديد بمنزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك.
عاطفيا وعائليا: اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.
مهنيا وعائليا: تتحرر من ضغوط ومن اليوم تستطيع أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وكن مستعدا للتكيف.
عاطفيا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.