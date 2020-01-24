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حوادث

حريق هائل في كافيتريا على الطريق السياحي بالفيوم

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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نبيل أبو السعود
شب  حريق هائل فى كافيتريا بالطريق السياحى بمحافظة الفيوم فجر اليوم ، بعدما التهمت النيران كافة محتوياتها.

تلقى اللواء  عادل الطحلاوي، مساعد الوزير مدير أمن الفيوم من مركز شرطة سنورس بنشوب حريق بكافيتريا على الطريق السياحي بعد كمين بركات بحوالي 500م - دائرة المركز .

انتقلت سيارات  الحماية المدنية، وتمكنت من  السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

 تبين من التحقيقات نشوب الحريق بكافيتريا علي مساحة 150 م مبنية بالطوب الأبيض ملك  محمد ر ا ع ا - س 40 عامل -  مقيم عزبة عبد العظيم منشأة بني عتمان دائرة المركز،  وذلك على إثر حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالكافيتيريا ، أدى الى اشتعال النيران بالكافيتريا والتى التهمت النيران كافة محتوياتها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 529 /2020 اداري مركز شرطة سنورس وجاري العرض علي النيابة العامة. 
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