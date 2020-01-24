حريق هائل في كافيتريا على الطريق السياحي بالفيوم

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.





تبين من التحقيقات نشوب الحريق بكافيتريا علي مساحة 150 م مبنية بالطوب الأبيض ملك محمد ر ا ع ا - س 40 عامل - مقيم عزبة عبد العظيم منشأة بني عتمان دائرة المركز، وذلك على إثر حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالكافيتيريا ، أدى الى اشتعال النيران بالكافيتريا والتى التهمت النيران كافة محتوياتها .



