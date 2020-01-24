حريق هائل في كافيتريا على الطريق السياحي بالفيوم

شب حريق هائل فى كافيتريا بالطريق السياحى بمحافظة الفيوم فجر اليوم ، بعدما التهمت النيران كافة محتوياتها.
تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مساعد الوزير مدير أمن الفيوم من مركز شرطة سنورس بنشوب حريق بكافيتريا على الطريق السياحي بعد كمين بركات بحوالي 500م - دائرة المركز .
انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.
تبين من التحقيقات نشوب الحريق بكافيتريا علي مساحة 150 م مبنية بالطوب الأبيض ملك محمد ر ا ع ا - س 40 عامل - مقيم عزبة عبد العظيم منشأة بني عتمان دائرة المركز، وذلك على إثر حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالكافيتيريا ، أدى الى اشتعال النيران بالكافيتريا والتى التهمت النيران كافة محتوياتها .
تحرر عن ذلك المحضر رقم 529 /2020 اداري مركز شرطة سنورس وجاري العرض علي النيابة العامة.