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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتبر استئناف الرحلات الجوية بين بلجراد وبريشتينا خطوة إيجابية

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:40 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
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أ ش أ
أعلن بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن استئناف الرحلات الجوية التجارية بين بلجراد وبريشتينا يعد علامة إيجابية يدعمها الاتحاد بكل قوة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو على جميع الأصعدة.

وكان المتحدث باسم التكتل الأوروبي يعلق على الاتفاق بين ممثلى شركة لوفتهانزا والحكومة الصربية، مضيفا أن الاتحاد يؤيد كل الخطوات والإجراءات التي تسهم في مساعدة الاتصالات والتحركات بين مواطني صربيا وكوسوفو.

وقال إن وجود خط جديد بين البلدين يمكن أن يحسن الاتصالات بين الشعبين والفهم المتبادل والتبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.
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