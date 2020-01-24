AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ساعى بريد ياباني يحتفظ بآلاف الخطابات في منزله بدلا من تسليمها

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:42 ص
رسائل بريد
رسائل بريد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الشرطة اليابانية أن ساعي بريد يبلغ من العمر 61 عاما احتفظ بآلاف الخطابات والطرود في منزله بدلا من تسليمها لأصحابها.


وقالت الشرطة إنه تم العثور على نحو 24 ألف رسالة وطرد في مسكن ساعي البريد في مدينة ساجاميهارا بمقاطعة كاناجاوا وبدأ ممثلو الادعاء التحقيق في القضية.

وقال ساعي البريد الذي لم يتم الكشف عن هويته في تحقيقات الشرطة إنه احتفظ بالخطابات والطرود لما يمثله تسليمها لأصحابها من عبء ثقيل.

وقالت الشرطة أن الأوراق التى تم تحويلها للادعاء تتعلق بالخطابات والطرود التى لم يسلمها ساعى البريد خلال الفترة من فبراير 2017 وحتى نوفمبر من العام الماضي ويبلغ عددها 1002.

من ناحية أخرى ، أعلن فرع هيئة البريد اليابانية في يوكوهاما أن الرجل الذي يعمل في فرع تسليم الخطابات بدأ في إخفاء الرسائل منذ عام 2003، وكان قد تقاعد ولكن أعيد تعيينه في مكتب بريد سييا في يوكوهاما حيث ظهرت الواقعة للنور خلال عملية تفتيش داخلية في 20 نوفمبر الماضي.

وقال متحدث باسم هيئة البريد إنه سيتم تزويد العاملين بتعليمات دقيقة بتسليم الخطابات كما ستبذل ما في وسعها لعدم تكرار هذا الأمر مجددا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شرط وحيد لـ مصر المقاصة لإتمام التعاقد مع مدرب الفريق الجديد

مع آيتن عامر..محمد رجب يشغل السوشيال ميديا

تبدأ من 1000 جنيه للمتر.. تعرف على أسعار التصالح في مدينة نصر حسب الشارع

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام مازيمبي مساء اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

موعد مباراة الزمالك أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور

وداعا للموبايلات الصغيرة في العمل.. جوجل تتحدى عملاءها بهاتف ورقي.. شاهد