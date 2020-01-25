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برلمان

منها الزراعة العضوية وتعديلات الشرطة.. تعرف على أجندة جلسة البرلمان غدا

السبت 25/يناير/2020 - 04:01 ص
الزراعة العضوية
الزراعة العضوية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، غدا الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، ومشـروع قانون بشـأن الزراعــة العضـوية.
 
تشهد جلسة الأحد أيضًا بدء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

كما تشهد بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

في السياق ذاته، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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