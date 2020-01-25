5 ملفات على أجندة محلية البرلمان.. غدا

تشهد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأسبوع المقبل، مناقشات موسعة حول قانون نواب المحافظين، بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، واستكمال مناقشات ملف المواقف، مع استعراض الأدوات الرقابية المقدمة من أعضاء محافظة الإسكندرية والجيزة.





يناقش الأعضاء غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن قيود الارتفاعات والحيز العمراني بقرى مدينة بلقاس – محافظة الدقهلية، فيما يواصل الأعضاء مساءً استمرار عرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن التوك توك.





كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامل، عبدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.



