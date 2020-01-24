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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 24 يناير

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:32 م
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 24 يناير
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 24 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 24 يناير ، فإن ذلك يعني أن لديك روح ابتكارية وحسا فنيا راقيا، تتحمل المسئولية، وتقدر الصداقة، وتكسب الثقة، لكنك شديد الحساسية، وتصر على الدقة والمثالية في كل شيء.

ونصحت مواليد 24 يناير، بأن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
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