خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 24 يناير

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.





وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 24 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.





قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 24 يناير ، فإن ذلك يعني أن لديك روح ابتكارية وحسا فنيا راقيا، تتحمل المسئولية، وتقدر الصداقة، وتكسب الثقة، لكنك شديد الحساسية، وتصر على الدقة والمثالية في كل شيء.



