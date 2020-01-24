صباح البلد يبرز خبر موقع صدى البلد عن عودة شكري من الجزائر بعد مشاركته في اجتماع دول الجوار الليبي

أبرز برنامج صباح البلد، خبر موقع صدى البلد الإخباري والذي جاء بعنوان سامح شكرى يعود من الجزائر بعد المشاركة في اجتماع دول الجوار الليبي.

و وصل سامح شكري وزير الخارجية، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس ، عائدًا من الجزائر بعد المشاركة في أعمال اجتماع دول الجوار الليبي، بحضور عدد من وزراء الخارجية.





و قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن السفير سامح شكري، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من هناك، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.



وانطلقت أمس، الخميس، أعمال اجتماع دول الجوار الليبي بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، فضلا عن وزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة للجزائر.

