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صباح البلد يبرز خبر موقع صدى البلد عن عودة شكري من الجزائر بعد مشاركته في اجتماع دول الجوار الليبي

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:14 ص
سامح شكري
سامح شكري
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محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد، خبر موقع صدى البلد الإخباري والذي جاء بعنوان سامح شكرى يعود من الجزائر بعد المشاركة في اجتماع دول الجوار الليبي. 
ووصل سامح شكري وزير الخارجية، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس ، عائدًا من الجزائر بعد المشاركة في أعمال اجتماع دول الجوار الليبي، بحضور عدد من وزراء الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن السفير سامح شكري، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من هناك، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وانطلقت أمس، الخميس، أعمال اجتماع دول الجوار الليبي بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، فضلا عن وزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة للجزائر.

ودعا وزير الخارجية، سامح شكرى، دول الجوار الليبى لأخذ مبادرة مؤتمر برلين لحل الأزمة فى ليبيا، بعيدًا عن مصالح الدول المتناقضة، مؤكدًا أن الاجتماع يهدف لتثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا وأن الحل لن يكون إلا ليبيا خالصًا، وأكد حرص مصر على دعم أمن ليبيا، وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره.

وشدد سامح شكرى، على رفض مصر أى عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومي لدول المنطقة، وأكد أن القاهرة ترى فى حل الأزمة الليبية من خلال توفر 5 عوامل لتسوية أزمتها، تتمثل فى تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبى.
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