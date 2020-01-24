عنصرية إسرائيلية.. إحراق مسجد في بيت صفافا بـ فلسطين

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة: إن غرفة بمسجد في منطقة بيت صفافا تعرضت للحرق خلال الليلة الماضية، فيما كتبت عبارات معادية على جدران المسجد.





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوكا في وقوف عصابات "تدفيع الثمن" "تاج محير" اليهودية وراء الواقعة.





وتنيم تدفيع الثمن أو تاج محير، هو تنظيم يهودي إرهابي معاد للإسلام والمسلمين، أعلنت عن انطلاقها عام 2008 من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.





قام التنظيم بعشرات العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين من ضمنها عمليات قتل منظم وحرق مساجد، إضافة إلى حرق أراض زراعية وبيوت، وتركزت اعتداءات تلك المجموعات على جنوب نابلس التي يقع في مستوطناتها المستوطنون الأكثر تطرفا في الضفة الغربية في مستوطنات يتمار ويتسهار وألون موريه وبراخا.