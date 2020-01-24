AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عنصرية إسرائيلية.. إحراق مسجد في بيت صفافا بـ فلسطين

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة: إن غرفة بمسجد في منطقة بيت صفافا تعرضت للحرق خلال الليلة الماضية، فيما كتبت عبارات معادية على جدران المسجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوكا في وقوف عصابات "تدفيع الثمن" "تاج محير" اليهودية وراء الواقعة.

وتنيم تدفيع الثمن أو تاج محير، هو تنظيم يهودي إرهابي معاد للإسلام والمسلمين، أعلنت عن انطلاقها عام 2008 من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.

قام التنظيم بعشرات العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين من ضمنها عمليات قتل منظم وحرق مساجد، إضافة إلى حرق أراض زراعية وبيوت، وتركزت اعتداءات تلك المجموعات على جنوب نابلس التي يقع في مستوطناتها المستوطنون الأكثر تطرفا في الضفة الغربية في مستوطنات يتمار ويتسهار وألون موريه وبراخا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحرقون سيارات الفلسطينيين ويهددونهم.. شاهد| ماذا يفعل الإسرائيليون فى نابلس

مستوطنون يحرقون سيارات فلسطينية جنوب وشرق نابلس

الخارجية الفلسطينية: تصعيد المستوطنين لإرهابهم نتيجة مباشرة لإعلان بومبيو

مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار بأشجار زيتون في سبسطية شمال غرب نابلس

مستوطنون يرشقون سيارات الفلسطينيين بالحجارة شرقي بيت لحم

تحطيم 20 سيارة.. عصابات يهودية تقتحم البلدات العربية فى إسرائيل

ترشيحاتنا

بدء إجازة نصف العام غدا لمدة أسبوعين .. وعودة الدراسة 8 فبراير

بعد وفاة شقيقه.. وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا

عرض أسوأ قطة في العالم للتبني مجانا.. تعرف على طباعها المخيفة

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

1000 جنيه للسكني.. أسعار التصالح للمتر في مخالفات البناء بـ عين الشمس

الثأر والتأهل.. الزمالك في مهمة مزدوجة أمام مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور

وداعا للموبايلات الصغيرة في العمل.. جوجل تتحدى عملاءها بهاتف ورقي.. شاهد