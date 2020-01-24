أزمات المتسابقين مع برامج المسابقات.. الجمهور يدعم هايدي محمد.. عاصي الحلاني يدافع عن إدارة برنامج The voice kids

استبعاد هايدي محمد يثير غضب السوشيال ميديا

أحلام تنتقد ياسمينا علواني





تعرض برنامج "the voice kids" لهجوم شديد من الجمهور بعد خروج المتسابقة هايدي محمد، من البرنامج وحذف الفيديو الخاص بها من "يوتيوب".





نفت المتسابقة هايدي محمد، كل ما تردد حول إبلاغها إدارة برنامج "ذا فويس كيدز"، أنها سوف تظهر بالبرنامج كنوع من التقدير لمشاركتها فقط وذلك بعد إكتمال فريق كل المدربين المكون من 15 متسابقا.





وأضافت هايدى، فى لقاء لها:" كل ما تردد حول خروجى من البرنامج غير صحيح ولم يحدث حيث لم يتحدث معى أى شخص من إدارة البرنامج حول إمكانية مشاركتى دون اختياري من جانب المدربين الثلاثة".





كما تابعت هايدى محمد، قائلة: "قررت أن أرد على المطرب عاصى الحلانى الذى دافع عن إدارة البرنامج، مؤكدا أن البرنامج يتيح فرصة الى المواهب حتى اللحظات الأخيرة وحتى بعد اختيار المتسابقين".





بينما كان عاصي الحلاني، قد ذكر في تسجيل صوتي أن البرنامج حدد هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، ولذلك لم يستطيعوا اختيار هايدي بعد اكتمال كل الفرق، لافتا الانتباه إلى أن هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال.





نشر الموزع الموسيقى زيزو فاروق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تضامنه مع المتسابقة المصرية هايدي محمد .







وكتب زيزو: "معلش يا حبيبتى كملي فى الأوبرا هى أفيد ليكى من البرامج دي، والله لو واحد منهم غناها ما هيعرف يغنيها كده، والله الواحد بيزعل من الحاجات دي، اتعلموا إزاي متكسروش قلب الأطفال الموهوبة، أقسم بالله لجنة كنافة بالمانجا".

كما أضاف زيزو: "اللي يعرف مكانها أنا هعملها أغنية كاملة ومتكفل بكل تكاليف الأغنية، واللى يقدر يساعد أي حد موهوب من زمايلى ميترددش... والله دى حاجة مش هتكلفنا كتير خالص".



وأبدى رواد سوشيال ميديا عن تعجبهم من عدم اختيار أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس كيدز "نانسي عجرم، محمد حماقي، عاصي الحلاني"، مشيرين إلى أن موهبتها أفضل من الكثير من المشتركين الأطفال الذي تم اختيارهم للانضمام لـ ذا فويس كيدز.





لكن هايدي محمد ليست الأولي التي تدخل في أزمة او خلاف مع عضو لجنة تحكيم بل حدثت قبل ذلك مع المتسابق السوري علي قاضي في الموسم الثاني من برنامج “the voice” . الذي رفض مصافحة لجنة التحكيم بسبب عدم اختياره من جانبهم.





كما قامت أحلام، بانتقاد المطربة الشابة ياسمينا علواني، أثناء مشاركتها في برنامج المواهب آرابز جوت تالنت في موسمه الرابع حيث وصفت صوتها بالمستعار بالرغم من الاشادة بها من قبّل الجميع.



