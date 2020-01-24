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رياضة

صبحي وحطب يتوجهان لتونس لمساندة منتخب اليد أمام الجزائر في أمم أفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:26 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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القسم الرياضي
يتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية اليوم إلى تونس صباح اليوم لمساندة المنتخب الوطني لرجال كرة اليد في مباراته بالدور قبل النهائي الصعبة في بطولة الأمم الإفريقية أمام المنتخب الجزائري والتي ستقام في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت تونس .

ويصل الدكتور أشرف صبحي ومعه المهندس هشام حطب قبل موعد المباراة وسيعقدان اجتماعا مع المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المتواجد في تونس منذ انطلاق البطولة على نفقته الخاصة ومع مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الوطني في تونس وكذلك الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الأسباني باروندو جارسيا

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه لن يدخر جهدا في دعم أي منتخب وطني في البطولات القارية والعالمية،معربا عن ثقته الكاملة في لاعبي منتخب مصر اليوم وقدرته على تحمل المسؤولية في البطولة الإفريقية الحالية والفوز على المنتخب الجزائري اليوم والتأهل للمباراة النهائية للبطولة التي سيتأهل الفائز بلقبها فقط إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو المقبل .

كان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قرر السفر إلي تونس لمساندة المنتخب الوطني ولكنه لم يستطع الحصول علي تأشيرة الدخول لتونس تزامنا مع ضيق الوقت إلا أن مسؤولي البطولة وعدوا بإمكانية الحصول على تأشيرة الدخول من مطار تونس.
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