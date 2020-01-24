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مدير المساجد بـ الأوقاف: الإنسان أساس الكون والمخلوقات مُسخَّرة لخدمته.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:44 ص
الشيخ محمد كيلاني
الشيخ محمد كيلاني
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محمود محسن
قال الشيخ محمد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف: إن الإنسان أساس هذا الكون، مؤكدا ان الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة فى الأرض فهو صنعة الله. 

وأضاف كيلاني في لقاء ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الإسلام وضع الإنسان فى منزلة عالية، والقرآن الكريم حدثنا عن تكريم الإنسان، قال الله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ".

وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن كل خلق الله سخر لخدمة الإنسان وهو نوع من التكريم وكل الكائنات مسخرة لخدمة الإنسان فالماء مسخر ليشرب الإنسان منه والهواء الذي نتنفسه والزرع والنبات والحيوان والجماد.

وأشار الشيخ محمد كيلاني إلى أن مهمة الإنسان الأساسية في هذا الكون هو عبادة الله سبحانه وتعالى وكما ذكر القرآن " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".

وأردف مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن هناك وصية نحتاجها أنه لولا الشر ما كان الخير ولولا الظلام ما كان النور والضياء فأهل الباطل ينشطون في غياب أهل الحق، مؤكدا أن أهل الحق عليهم دور كبير في نشر القيم والتعاليم الصحيحة.
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