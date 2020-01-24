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اقتصاد

أسعار الأسماك في مصر اليوم الجمعة 24-1-2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:59 ص
مايكل عياد
تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة الموافق 24-1-2020، وذلك بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور اليوم، حيث انخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيها ، ليتراوح اليوم بين 23 و28 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك البوري الصغير ما بين 38 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وارتفع سعر كيلو الجمبري درجة 1 ليتراوح بين 300 و370 جنيها، فيما سجل الجمبري الصغير سعر يترواح ما بين 85 و 165 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 و160 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها مسجلا انخفاضا بقيمة 10 جنيهات.
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