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أخبار العالم

أول رد من حماس على نبأ إعلان صفقة القرن خلال ساعات

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:51 ص
صفقة القرن
صفقة القرن
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سمر صالح

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ان التسريبات المتلاحقة حول قرب إعلان الإدارة الأمريكية لما يسمى صفقة القرن، استمرار لتماهي الولايات المتحدة مع رؤية اليمين الإسرائيلي، وإصرار على المشاركة في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وقال الناطق باسم الحركة، إن أي صفقة أو مشروع ينتقص من حقوقنا الكاملة بأرضنا ومقدساتنا لن يمر، وكل محاولات تمرير هذه الصفقة سيتحطم على صخرة مقاومة شعبنا وصموده.

 

وأضاف في تصريح أن "شعبنا الفلسطيني هو الذي سيحدد مصيره بنفسه، عبر ثورته المستمرة ونضاله المشروع وإيمانه المطلق بعدالة قضيته، وقدرته على التضحية حتى انتزاع حريته وطرد المحتل".

 

وأكد أن "حدود الوطن الفلسطيني ومدينته المقدسة رسمها الشعب الفلسطيني بدمائه التي سالت عبر تاريخه مقاومته للمحتل، ولن تُرسم هذه الحدود بقرار من ساكن البيت الأبيض، ولن تستطيع قوة أن تختزل هذه الحدود المُسيجة بدماء وأشلاء شهداء شعبنا وأمتنا".

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