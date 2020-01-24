تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة





ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة





ثالثًا : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتوجهت الهيئة لجمهور المسافرين بالاعتذار عن هذه التأخيرات بأسباب التهديدات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وناشدت المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.





