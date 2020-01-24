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منوعات

من حق الكلاب تدلع.. سيدة تفتتح صالون تجميل للحيوانات الأليفة وهذه هي الخدمات التي تقدمها

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تدليك وعناية بالأظافر ومساج وجلسات استرخاء وحمام ساخن وغيرها من الخدمات التي يحصلها  عليها الحيوانات داخل صالون "إيما" فراحة الحيوانات وتحديدًا الكلاب والقطط والخنازير  هي شغلها  الشاغل.

دفع حب الحيوانات الأليفة " إيما ما سينجديل" البالغة من العمر 37 عامًا إلى تأسيس صالون تجميل مخصص للحيوانات، يهتم بكل شيء تخصهم من تدليك بالأحجار الساخنة وتجميل الأظافر وأقنعة الوجه، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

تعتني "إيما" بالحيوانات بنفسها دون مساعدة أحد، وتحرص على استخدام منتجات أمنة على حياة الحيوانات، وتوضح "إيما" السبب وراء ذلك الاهتمام الذي توليه للحيوانات: "إنها مجرد طريقة لطيفة للتواصل مع الحيوانات."

لقت فكرة "إيما" استحسان الكثيرين من مالكي  القطط والكلاب وغيرها  من الحيوانات  الأليفة:" منذ بداية الصالون وأصبح الكثير من الحيوانات زبائن لدي"، مضيفة :"إنهم مرتاحون للغاية في شركتي".

وتظهر الصور الكلاب والقطط ملقون على ظهورهم ويضعون الأقنعة على وجدوههم، فيما  هناك أخرون في حوض الاستحمام يتمتعون بحمام هادئ وممتع، وغيرهم ممن يخضعون لجلسات المساج. 

من حق الكلاب تدلع.. سيدة تفتتح صالون تجميل للحيوانات الأليفة وهذه هي الخدمات التي تقدمها
من حق الكلاب تدلع.. سيدة تفتتح صالون تجميل للحيوانات الأليفة وهذه هي الخدمات التي تقدمها
من حق الكلاب تدلع.. سيدة تفتتح صالون تجميل للحيوانات الأليفة وهذه هي الخدمات التي تقدمها
من حق الكلاب تدلع.. سيدة تفتتح صالون تجميل للحيوانات الأليفة وهذه هي الخدمات التي تقدمها
من حق الكلاب تدلع.. سيدة تفتتح صالون تجميل للحيوانات الأليفة وهذه هي الخدمات التي تقدمها
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