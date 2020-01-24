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رياضة

الثأر والتأهل.. الزمالك في مهمة مزدوجة أمام مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:57 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد السعيد
يستضيف فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي،اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دورالمجموعات ،بدوري أبطال أفريقيا.
ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، للثأر من مازيمبي بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمامه بثلاثية، في الجولة الأولى بالكونغو.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.

على الجانب الآخر،يطمح فريق مازيمبي الذي ضمن التأهل إلى دور الـ 8، من الجولة الماضية، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض للتأهل كأول المجموعة.

وكان الزمالك فاز على زيسكو بهدفين دون رد في الجولة الماضية، وفاز مازيمبي على أول أغسطس الأنجولي.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويحل الزمالك ثانيا بـ 7 نقاط، وأول أغسطس الكونغولي ثالثا بـ نقطتين، بفارق الأهداف عن زيسكو الزامبي صاحب المركز الأخير.
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