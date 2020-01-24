القوى العاملة تتابع إجازة عيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمكاتب العمل بمتابعة التنفيذ الفعلي لقرار إجازة غدا السبت،الموافق 25 يناير، بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة "عيد الشرطة".

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،أن "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد لمصر، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.