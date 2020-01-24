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مرأة

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:00 م
تصميمات طونى ورد
تصميمات طونى ورد
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هاجر هانئ
أستطاع مصمم الأزياء اللبنانى طونى ورد على جذب انتباه و انظار الجميع حول التصميمات التى قدمها على منصة عروض الأزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة فى باريس لربيع و صيف 2020.

وتنوعت تصميمات طونى ورد بين الفساتين الطويلة و القصيرة ، بما يتناسب مع كل الأجسام المختلفة،بالأضافة إلى ذلك أعتمد المصمم العالمى على مجموعة من الألوان المبهجة و التى تتناسب أيضا مع مختلف ألوان البشرة.

وتميزت تصميمات طونى ورد  بتنوعه فى أختيار الأقمشة ما بين الشيفون و الأقمشة المطرزة بالورود و الحبيبات البراقة التى تمنح المرأة جاذبية وأنوثة من نوع خاص و مميز

 كما  احتوت مجموعته أيضا على الكثير من صيحات الموضة المميزة والمختلفة التى تتناسب مع جميع الأذواق.

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس
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