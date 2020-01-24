فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس

أستطاع مصمم الأزياء اللبنانى طونى ورد على جذب انتباه و انظار الجميع حول التصميمات التى قدمها على منصة عروض الأزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة فى باريس لربيع و صيف 2020.
وتنوعت تصميمات طونى ورد بين الفساتين الطويلة و القصيرة ، بما يتناسب مع كل الأجسام المختلفة،بالأضافة إلى ذلك أعتمد المصمم العالمى على مجموعة من الألوان المبهجة و التى تتناسب أيضا مع مختلف ألوان البشرة.
وتميزت تصميمات طونى ورد بتنوعه فى أختيار الأقمشة ما بين الشيفون و الأقمشة المطرزة بالورود و الحبيبات البراقة التى تمنح المرأة جاذبية وأنوثة من نوع خاص و مميز
وتنوعت تصميمات طونى ورد بين الفساتين الطويلة و القصيرة ، بما يتناسب مع كل الأجسام المختلفة،بالأضافة إلى ذلك أعتمد المصمم العالمى على مجموعة من الألوان المبهجة و التى تتناسب أيضا مع مختلف ألوان البشرة.
وتميزت تصميمات طونى ورد بتنوعه فى أختيار الأقمشة ما بين الشيفون و الأقمشة المطرزة بالورود و الحبيبات البراقة التى تمنح المرأة جاذبية وأنوثة من نوع خاص و مميز
كما احتوت مجموعته أيضا على الكثير من صيحات الموضة المميزة والمختلفة التى تتناسب مع جميع الأذواق.