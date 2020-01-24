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اقتصاد

غسيل السيارات بالبخار.. مياه الشرب تشارك بمعرض فنون تشكيلية لترشيد الاستهلاك

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:08 م
امنه عبد العظيم
شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى المؤتمر والمعرض الأول من نوعه والذى يمزج بين الفن التشكيلى لمياه النيل، فى المحافظة على كل قطرة مياه للفنان التشكيلى أحمد عبد الجواد وبين الحل الواقعى للحفاظ على كل قطرة من مياه النيل بترشيد الاستهلاك، وذلك بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور علاء سلامة رئيس نقابة التطبقيين الفرعية بالقاهرة.

قال، الفنان أحمد عبد الجواد، إن المعرض يأتى ترسيخا لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، وعرفانا بأهمية السد العالى فى توفير حياة أكثر رخاء وأمنا للمصريين طوال الأعوام الماضية.

وكرم عبد الجواد، عددا من المهندسين من بناة السد العالى ومنهم المهندس صبرى العشماوي رئيس جمعية بناة السد.

واستعرض مشروع ترشيد استهلاك المياه وتشغيل الشباب، كمبادرة للحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على توفير ماكينة لغسيل السيارات بالبخار بدلا من المياه مما يوفر أكثر من 80 لترا من المياه فى المرة الواحدة.

وقال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية: إن فكرة ترشيد المياه أكثر من رائعة لنتبناها فى معارض الفنون التشكيلية.

وقال اليكس ترفانيان مدير المركز الثقافي الروسى، إن معرض النيل يعد أنشودة تعبر عن مكانة النيل والسد العالى رمز الثقافة المصرية الروسية، والذى يمثل تجسيد الإرادة المصرية والكفاح للتنمية وبناء المجتمعات منذ أكثر من 60 عاما لبناء أعظم مشروع فى القرن الـ20 والذى نطلق عليه الهرم الرابع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي أهمية تبني قضية المياه في مختلف المحافل والمؤتمرات لا سيما الفنون بمختلف اشكالها، لزيادة الوعي المائي بين المواطنين باعتبار الفنون من أهم وسائل الاتصال وأكثرها إقناعها.

وأشار إلي اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية قضية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهميتها.

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