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حوادث

تسمم 4 أطفال تناولوا طعاما فاسدا بمنزلهم في سوهاج

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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خالد رياض
استقبل مستشفى سوهاج العام، ٤ أطفال أشقاء مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم  طعام فاسدة بمنزلهم، بقرية ونينة الشرقية مركز سوهاج. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود اشاره من مستشفي سوهاج العام، بوصول كل من "ساندي.ا.م"، ٥ سنوات،  ياسين، ٤ سنوات، عبد الله، عامين، جنا، ٣ سنوات، ويقيمون بناحية ونينة الشرقية دائرة مركز سوهاج، مصابين "آلام بالبطن وقيئ مستمر" إدعاء تناول طعام فاسد وتم حجزهم تحت الملاحظة. 

وبسؤال خالهم "محمد. ع. ع" ٢١ عاما عامل ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام بالمنزل ونفي الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. 

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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