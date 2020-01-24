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أخبار البلد

ميجا للزجاج..فض إضراب 115 عاملا بالفيوم ورفع العلاوة لـ150 جنيها

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:27 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم   من فض إضراب 115 عاملا من إجمالي  300 عامل بشركة ميجا لصناعة الزجاج بمحافظة الفيوم، وذلك بعد أن انتقل مدير المديرية لمقر المنشأة،  وتفاوض مع صاحب الشركة علي رفع قيمة العلاوة الدورية إلي 150 جنيها لكل عامل ، وتم دخول العمال عنابر الإنتاج وانتظم العمل.


كان وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية عرفان على شافعي ،بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية  وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني، وتلقت الوزارة من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع صاحب الشركة والعمال علي  رفع قيمة العلاوة الدورية إلي 150 جنيها لكل عامل.

وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.

 

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