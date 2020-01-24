ضبط عصابتين للبلطجة بالقليوبية وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عصابتين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بقصد البلطجة فى شبين القناطر وطوخ، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد ضبط عصابيتن يحوز أفرادها على أسلحة نارية بقصد ممارسة البلطجة.





فى شبين القناطر تمكن العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من " م س ه "58 سنة موظف و" م ف ع " 52 سنة تاجر هاربان من حكم بالمؤبد فى قضية بلطجة وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش ومبلغ مالى وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما لسلاح بقصد البلطجة.





وتمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط كل من " ح ا م " 34 سنة " ش ش م" 22 سنة عاطلان أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة الثانى وبالكشف عنها تبين أنها تحمل لوحات معدنية ومبلغ بسرقتها في محضر بمركز شرطة الخانكة وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من الهيروين ومبلغ مالى واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة البيع.