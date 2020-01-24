ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء، الذي جمعهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء هدف الشوط الأول الوحيد مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.
فيما أحرز أصحاب الأرض ولفرهامبتون هدف التعادل من عرضية متقنة من قبل الإسباني أداما تراوري، ليستقبلها راؤول خيمينيز برأسه في الشباك.
وجاء هدف الفوز لصالح ليفربول من محاولة مراوغة من صلاح مررها إلى هيندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون على يمين حارس المرمى.
ووصلت نسبة الاستحواذ إلى ولفرهامبتون 41 % : 59 % ليفربول، حتى الدقيقة 25.
وسيطر الهدوء في مجريات اللقاء بسيطرة نسبية للاعبي ليفربول على الكرة، مع كرة خطيرة أهدرها محمد صلاح بعد التوغل إلى منطقة الجزاء لكن الدفاع تصدى لها.
وحملت الدقيقة 29 سقوط ساديو ماني أكثر من مرة في منتصف الملعب وظهر غير قادر علي استكمال اللقاء.
ليجري بعدها يورجن كلوب تبديلًا اضطراريا، وخرج النجم السنغالي ساديو ماني مصابًا، لينزل الياباني تاكومي مينامينو بالدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني اقتنص محمد صلاح كرة من أداما تراوري على حدود منطقة الجزاء الولفز، ليسددها الفرعون المصري صاروخية أبعدها لويس باتريسيو بصعوبة.
ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالها في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1 - 1، في الدور الأول.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الفوز برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.