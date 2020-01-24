ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء، الذي جمعهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف الشوط الأول الوحيد مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.





فيما أحرز أصحاب الأرض ولفرهامبتون هدف التعادل من عرضية متقنة من قبل الإسباني أداما تراوري، ليستقبلها راؤول خيمينيز برأسه في الشباك.





وجاء هدف الفوز لصالح ليفربول من محاولة مراوغة من صلاح مررها إلى هيندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون على يمين حارس المرمى.



