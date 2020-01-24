فرار الفيلة فيلين من سيرك مدينة يكاترينبورج الروسية.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل فرار فيلين من سيرك مدينة يكاترينبورج الروسية.





وقد شهد سكان مدينة يكاترينبورج الروسية يوم 23 يناير ظهور زوج من الفيلة وسط المدينة الثلجية.





وأفادت وسائل الإعلام المحلية أولا أن الفيلين فرا من حديقة الحيوان ونشرت صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو أظهرت الفيلين يتجولان فوق أرصفة الشوارع المغطاة بالثلج.





يكاترينبورج هي رابع أكبر مدينة في روسيا من حيث عدد السكان، وهي عاصمة منطقة الأورال. تقع في وسط القارة الأوروآسيوية، على الحدود بين أوروبا وآسيا، على بعد أكثر من 600 1 كم شرق موسكو.





يقام العشرات من الفعاليات الثقافية في أماكن مختلفة في يكاترينبورج ومنها المركز الثقافي للشباب "أورال" بتنظيم حفلات موسيقى "الجاز" و"الروك" كما وتقام العروض المسرحية والمسابقات والمهرجانات والعروض التقديمية ومعارض الكتب والأمسيات الأدبية ..

























































