القرية الفرعونية تستقبل إجازة نصف العام بعروض مسرحية جديدة

تستقبل القرية الفرعونية زوارها في إجازة منتصف العام بأنشطة سياحية جديدة ومتنوعة لدعم حركة السياحة باعتبارها أهم المزارات السياحية المعبرة عن الثقافة المصرية بشكلها الحي.





وتؤكد إنجي الفرماوي المستشار الإعلامي للقرية الفرعونية اهتمام القرية في تطوير الأداء التمثيلي التي تقوم به القرية لتجسيد الحياة الفرعونية.





وتتنوع الأنشطة السياحية المقامة مجددًا لتشمل المسرحيات الفرعونية مثل مسرحية (حتشبسوت)، الموكب الفرعوني، مسابقة الأطفال للبحث عن الإله سخمت، عرض لفرق الفنون الشعبية من كل المحافظات، التنورة، الحفلات النوبية، مسابقات الرسم والفنون، العروض الأفريقية، أنشطة الأسرة والطفل.





وأبدى زوار القرية إعجابهم بالمتاحف التي تحاول فيها «القرية الفرعونية» إبراز الحضارات المختلفة ومنها المتحف الإسلامي والمتحف الفرعوني الذي يمتلك مومياوات تحاكي الموجودة في المتحف المصري مثل «توت عنخ آمون» والمراكب الشمسية وغيرها.



