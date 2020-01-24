الحكومة: لا صحة لاستيراد الغاز الطبيعي من أجل الاستهلاك المحلي

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلي.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية ، والتي نفت تلك الأنباء.





ونوه البيان، إلى أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلي،مشيرا إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018،وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام، واستطاع القطاع الخاص المصري الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مُشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميًا ليصل إلى حوالي 7.2 مليار قدم3 غاز يوميًا، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنويًا نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.





وقد سبق اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط " حقل ظهر "، الذي يسهم بنحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويحقق رقمًا قياسيًا في إنتاجه يقدر بنحو 2.7 مليارات قدم3 غاز يوميًا، وقد بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في نهاية ديسمبر 2017، ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره حوالي 15,6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز حوالي 30 تريليون قدم3.





يذكر أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 7.6 مليار قدم3 يوميًا من الغاز الطبيعي و 44.2 ألف برميل يوميًا من المتكثفات، وانعكست الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في تغطية كامل احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين، حيث ارتفع معدل التوصيل السنوي للغاز الطبيعي للمنازل إلى مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 10.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط، في حين تم تحويل 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 300 ألف سيارة.



