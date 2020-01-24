ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط 1720 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و3 طن ملح مغشوش وكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمنهور وايتاى البارود.





وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمنهور وايتاى البارود وذلك تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة فى دمنهور عن ضبط 1720 عبوة من الادوية البيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وضبط كمية تقدر بـ 3000 كجم من ملح الطعام ومئات العبوات الفارغة بأسماء شركة بونو وذلك لعدم وجود موافقة وزارة الصناعة واستغلال أسماء شركات كبيرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع مواد غذائية والتحفظ على 600 عبوة بسبوسة 400 جرام وذلك لمزاولة العمل دون موافقة وزارة الصناعة وضبط 195 عبوة مياة معدنية وشيبسي منتهية الصلاحية .





وفى إيتاى البارود قاد المهندس أحمد فكرى سمك مدير إدارة التموين حملة على محلات الجزارة أسفرت عن تحرير 7 محاضر لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية وغير صالحه للاستهلاك الادمي تقدر ب 83 كيلو جرام وتحرر محضر عدم تمكين مأموري الضبط القضائي من التفتيش.





وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



