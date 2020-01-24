AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط 1720  عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و3 طن ملح مغشوش وكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمنهور وايتاى البارود.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمنهور وايتاى البارود وذلك تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة فى دمنهور عن ضبط 1720 عبوة من الادوية البيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وضبط كمية تقدر بـ 3000 كجم من ملح الطعام ومئات العبوات الفارغة بأسماء شركة بونو وذلك لعدم وجود موافقة وزارة الصناعة واستغلال أسماء شركات كبيرة.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع مواد غذائية والتحفظ على 600 عبوة بسبوسة 400 جرام  وذلك لمزاولة العمل دون موافقة وزارة الصناعة وضبط 195 عبوة مياة معدنية وشيبسي منتهية الصلاحية .

وفى إيتاى البارود قاد المهندس أحمد فكرى سمك مدير إدارة التموين حملة على محلات الجزارة أسفرت عن تحرير 7 محاضر لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية وغير صالحه للاستهلاك الادمي تقدر ب 83 كيلو جرام وتحرر محضر عدم تمكين مأموري الضبط القضائي من التفتيش.

وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
ضبط 1.7 عبوة أدوية بيطرية فاسدة و3 أطنان ملح مغشوش بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ١٦ طن أسماك فاسدة قبل طرحها للبيع بأسواق رشيد

غلق 3 صيدليات وضبط 2000 عبوة أدوية منتهية الصلاحية في البحيرة

ضبط 1200 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في البحيرة

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء

علي غزلان مطلوب على تويتر.. تعرف على السبب

الزمالك يبرئ نفسه من أزمة مستحقات فيريرا بخطاب رسمي لـ الفيفا

بعد توزيع التابلت عليهم.. التعليم: خط إنترنت هدية مجانية لطلاب أولى ثانوي

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تفاصيل خطيرة عن الخطة الأمريكية

أسباب صادمة لإصابتك بدوالي الساقين.. ووصفة بـ5 جنيهات تخلصك منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سك العملة تشارك بجناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية