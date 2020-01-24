جامعة القاهرة في أسبوع.. الطلاب يلتقطون السيلفي مع الخشت احتفالا بنهاية الامتحانات.. ومحمود علم الدين يكشف دورها لتجديد الخطاب الديني

* للأداء الحضاري بالامتحانات.. صرف 500 جنيه للعاملين في جامعة القاهرة

*الطلاب يلتقطون السلفي مع رئيس جامعة القاهرة احتفالا بنهاية الامتحانات

*الحلم يتحقق.. الخشت يستعرض الأعمال الإنشائية لفرع جامعة القاهرة الجديد

*جامعة القاهرة تجدد الخطاب الديني .. محمود علم الدين يكشف لـ صدى البلد التفاصيل





أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة عن صرف مكافأة 500 جنيه لكل العاملين في الجامعة القاهرة من "المعيدين والأساتذة المساعدين".

في صدد ذلك، أبدى رئيس جامعة القاهرة الدكتور "الخشت"، سعادته عبر حسابه على موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، بالأداء الحضاري في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي كان نتيجة للمجهودات الجبارة التي قام بها العاملين بجامعة القاهرة.

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بعدد من الكليات داخل الحرم الجامعي، تفقد خلالها ختام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتي يؤديها حوالى مائتى ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

وحرص طلاب جامعة القاهرة على التقاط صور "سيلفي" مع الدكتور محمد الخشت، احتفالًا بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء الإجازة.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، أن عينات التصحيح الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات، وأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم إعلانها فور انتهاء الامتحانات ببعض الكليات والأخرى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتهي جميع الكليات من إعلان نتائجها بحد أقصى منتصف مارس المقبل، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم جميع الخدمات والإمكانات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.





أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بعدد من الكليات داخل الحرم الجامعي، تفقد خلالها ختام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتي يؤديها حوالى مائتى ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

وحرص طلاب جامعة القاهرة ، على التقاط صور "سيلفي" مع الدكتور محمد الخشت، احتفالًا بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء الإجازة.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، أن عينات التصحيح الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات، وأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم إعلانها فور انتهاء الامتحانات ببعض الكليات والأخرى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتهي جميع الكليات من إعلان نتائجها بحد أقصى منتصف مارس المقبل، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم جميع الخدمات والإمكانات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة شهدت هدوءًا إلى حدٍ كبير، ولم تحدث أي تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الإمتحانات، ولم تضبط إلا حالات محدودة من الغش، موضحًا أن قلة حالات الغش نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة ومنها تطبيق مواصفات الورقة الورقة الامتحانية، وتوفير عدد كبير من المراقبين الأكفاء، وتوفير كاميرات المراقبة.

وأوضح أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كل الخدمات اللوجيستية لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف.

جدير بالذكر أن الجامعة نجحت في اقامة الامتحانات لهذه الأعداد الضخمة بدون خيام على خلاف ما كان في الماضي، وما كانت تمثله من خطورة محتملة.





نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو، يكشف خلاله عن المراحل الأخيرة في القبة الجديدة لفرع جامعة القاهرة الدولي بمدينة 6 اكتوبر.

ويمتلك فرع جامعة القاهرة الجديد قبة أكبر من القبة التاريخية العريقة الخاصة بفرعها الأساسي بالجيزة، ويتميز الفرع الجديد بمجموعة من البرامج الموسعة في مجال النانو تكنولوجي، الفيزياء النووية و علوم الفضاء.

وكتب الدكتور محمد عثمان الخشت علي الفيديو، معلنا عن اقتراب افتتاح الفرع الدولي الجديد الخاص بالجامعة، قائلا "واقع يقترب من التحقيق".





بدأت جامعة القاهرة وقيادتها المتمثلة في الدكتور "محمد عثمان الخشت" رئيس الجامعة في اتخاذ خطوات جادة في ملف تجديد الخطاب الديني.

أكد الدكتور "محمود علم الدين"، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الجامعة تقوم بشكل دائم بالتركيز علي القضايا المجتمعية الهامة، خاصة التي تتعلق بتجديد الفكر والخطاب الديني.

ونوه إلي أن الجامعة تساهم في تطوير الخطاب الديني عبر آليات كثيرة، تتمثل في الندوات، الحلقات النقاشية والمؤتمرات الفعالة، موضحا أن الجامعة تولي اهتماما بدعوة الكتاب والمفكرين المهتمين والمتخصصين بذلك الملف المجتمعي.

أوضح الدكتور "محمود علم الدين"، أن رئيس الجامعة الدكتور "محمد عثمان الخشت"، لديه رؤية فكرية عظيمة حول تطوير العقل المصري، نظرا لكونه العنصر والمرتكز الأساسي لتطوير أي خطاب داخل المجتمع المصري.

ناقش الدكتور "الخشت" قضايا تجديد الخطاب الديني خلال اجتماعه منتصف شهر يناير الجاري، مع أعلام كلية دار العلوم المتمثلين في الدكتور "عبد الراضي عبد المحسن" عميد دار العلوم وعميد الكلية السابق "محمد الطويل" فضلا عن حضور الدكتور "أحمد درويش" مقرر لجنة الدراسات الادبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتضمن ذلك اللقاء المثمر مناقشة فعالة حول رؤية رئيس الجامعة القاهرة الدكتور "محمد عثمان الخشت"، الخاصة بتطوير العقل المصري الذي بدوره ينعكس على تجديد الخطاب الديني.

كما تحمل كلية دار العلوم علي عاتقها دورا كبيرا في تجديد الخطاب الديني، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تقوم على الحفاظ علي اللغة العربية والهوية المصرية.

بالإضافة للدورة التدريبية التي قدمتها كلية الإعلام الواعظات، حيث أشاد بها وزير الأوقاف الدكتور "محمد مختار جمعة" خلال استضافته بالكلية ديسمبر الماضي، نظرا لما قدمته إدارة الكلية المتمثلة في الدكتورة "هويدا مصطفى" من توفير الإمكانيات والاستديوهات خاصة لتدريب الواعظات.

في ذات الوقت تحدث الدكتور "محمد الخشت" خلال تصريحات تلفزيونية عن دور الجامعة الفعال في تجديد الخطاب الديني ومحاربة الحزبية الطائفية داخل الجامعة، قائلا "الدولة المدنية الصحيحة يجب أن تقوم على التعايش وقبول الآخر".

وأشاد الدكتور "رمضان الحضري" أستاذ النقد والبلاغة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمؤلفات الدكتور "محمد عثمان الخشت" الخاصة بتجديد الخطاب الديني، واصفا "الخشت" بالفيلسوف الذي استطاع توضيح سبب حالة الجمود التي يعيشها المجتمع الإسلامي لعيوب في فهم مناهج الإسلام الصحيحة، مؤكدا " ليس العيب في نهج الإسلام ذاته".