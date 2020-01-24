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أخبار البلد

وزير الدفاع مهنئا الداخلية: نعتز بدور رجال الشرطة العظيم في حماية الجبهة الداخلية

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:30 ص
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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محمد إبراهيم
بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للواء  محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2020.

وجاء في نص البرقية: "اللواء محمود توفيق وزير الداخلية "يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال البريطانى دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية ".

وقال: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى".

وأضاف: "كما يذكرون بكل الفخر والإعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 ميلاديًا دفاعًا عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية ، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والاستقلال".

واختتم : "رعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائمًا بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر  وكل عام وأنتم بخير ".
 
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.
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