أسبوع حافل بالإنجازات لمجموعة طلعت مصطفى.. توقيع مذكرة تفاهم مع الشباب والرياضة لدعم لاعبي أولمبياد طوكيو.. ورئيس المجموعة: القطاع الخاص الوطني له دور فعال فى بناء مصر الحديثة والمسئولية المجتمعية نصب

هشام طلعت مصطفى:





* مجموعتنا شريكة دائمة فى كل الأحداث المجتمعية الهامة

* نراعى دائما حق المجتمع الذى نعمل به منذ 50 عاما

* ندعم الرياضة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات

* نحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية في مختلف أعمالنا





شهد الأسبوع المنصرم العديد من الانشطة الهامة لمجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية ويأتى على رأسها توقيع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحى لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو 2020.





وبمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.





ويعتبر ملف الرياضة من أهم الملفات التى تهتم بدعمها مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية وتاتى مذكرة التعاون لدعم لاعبى أولمبياد طوكيو في إطار جهود خدمة المجتمع التي تتطلع إليها مجموعة طلعت مصطفى باستمرار.





وبلهجة متفائلة يعلوها الأمل فى الغد والثقة فى الماضى المشرق أعلن أيضا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الأسبوع المنصرم أن المجموعة تحتفل خلال هذا العام باليوبيل الذهبى لها، حيث انها تعمل بمصر منذ عام 1970.





وقال ان شركته تضع نصب أعينها دائما ملف مسئوليتها المجتمعية فهذا حق المجتمع الذى نعمل به منذ 50 عاما.





وأضاف أن طلعت مصطفى العقارية دائما شريكة فى أى حدث مجتمعى هام وفى مجالات مختلفة سواء الرياضة أو التعليم والتعليم الفنى والصحة وغيرها من المجالات المجتمعية.





خطة هشام طلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد 2020





وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





وقال إن المجموعة تحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف أعمالها والقيام بدور مؤثر في المسئولية المجتمعية إيمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.





ومن اللاعبين الذين سوف تدعهم مجموعة طلعت مصطفى فى اولمبياد طوكيو 2020 كل من: هايدى عـادل محمد كمــال، الطالبة بالجامعة الأمريكية، ولها انجازات دولية ومحلية كبرى، واللاعب رمى الرمح إيهاب عبد الرحمن، صاحب العديد من الانجازات الدولية، من بينها الحصول على فضية بطولة العالم بالصين 2015، واللاعب محمد على عبد العال المقيد بالاتحاد المصرى للجودو والسومو وله العديد من الانجازات على المستوى الافريقى والعالمى، واللاعب عبد الرحمن صلاح عرابى التابع لاتحاد الملاكمة والحاصل على العديد من الألقاب الدولية ومنها ذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2018 بإسبانيا، واللاعب عزمى مهيبة وهو لاعب نيشان أوليمبي محترف.





من جانبه أكد لاعب رمى الرمح المصري إيهاب عبد الرحمن، أن لديه طموحا كبيرا فى الحصول على مراكز متقدمة ورفع اسم مصر عاليا فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





وقال إيهاب عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يقدم الشكر لـمجموعة هشام طلعت مصطفى ووزارة الرياضة على الدعم المستمر للاعبين المصريين فى هذه البطولة المهمة.





وأضاف: تعتبر مجموعة هشام طلعت مصطفى من اكثر الشركات التى تضع نصب أعينها دورها المجتمعى، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد واحدة من أفضل الكيانات التى تتفهم كونها عضو فاعل فى المجتمع الذى تعمل به وبالتالى فهى سباقة فى مد يد الدعم للمجتمع فى مجالات شتى، سواء تعليم أو صحة أو رياضة أو غيره.





إسهامات مجموعة طلعت مصطفى المجتمعية





يشار إلى أن المجموعة تسهم أيضا في الكثير من المشروعات والصناديق الخيرية والمجتمعية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تطوير المناطق العشوائية في مصر (مثل بشائر الخير وأهالينا) ، ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون، دعم المعهد القومى للأورام، بالإضافة إلى خدمات مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.





هذا إلى جانب دعم العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها: مشروع رعاية أطفال الشوارع، جمعية المرأة العاملة، مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، المدرسة السعيدية، المدارس الحرفية.