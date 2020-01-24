والد الشهيد النقيب أيمن حاتم: ابني نال أعلى المناصب والمراكز.. فيديو

أكد والد الشهيد النقيب ايمن حاتم رفعت، أنه على الرغم من استشهاد ابنه إلا أنه سعيد لنيله الشهادة، مضيفا أن أي أب يحب ان يرى نجله دائما في اعلى المراكز والمناصب، والشهادة هي أعلى منزلة.





وقال والد الشهيد ايمن حاتم رفعت خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أن مصر الآن أصبحت في أفضل حال بعد تدشين عدد من المشاريع الكبيرة كقناة السويس الجديدة ورفع كفاءة الطرق غيرها من المشروعات القومية.





وتابع والد الشهيد ايمن حاتم رفعت أن أبرز المشروعات بناء مساكن للعشوائيات والتي كانت تمثل قنبلة موقوتة لمصر، قائلا: "الرئيس حاطط ايده على تلك القنبلة الشديدة وبيهتم بالعشوائيات ونقل المواطنين لمكان ادمي.. من غير تغيير دستور احنا عايزك تكمل معانا المشوار عشان نكمل الحاجات اللى اتعملت".



