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محافظات

صحة شمال سيناء: تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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احمد صالح

شنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بشمال سيناء بالتنسيق مع مديرية التموين حملة على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية بمدن المحافظة.

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية وعصائر ومشروبات ومياه غازية منتهية الصلاحية وتحرير 17 مخالفة جميعها تتعلق بالنظافة وعدم حمل شهادات صحية سارية.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء على تكثيف الحملات الرقابية على المواد الغذائية واستمرار الملاحقة لأي غش أو فساد يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام إلى استمرار تكثيف الرقابة الوقائية بمجالات الأغذية وصحة البيئة ورصد الأمراض المعدية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

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