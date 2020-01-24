برلمانية تطالب بإنشاء خط سكة حديد يربط الوادي الجديد بالمحافظات

تقدمت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ولوزير النقل والمواصلات، بشأن إنشاء خط سكة حديد يربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الجمهورية.

وطالبت النائبة ابتسام أبو رحاب بوضع هذا الاقتراح فى الخطة ليتم دراسته جيدا وتحديد تكلفته التقديرية والعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه، مؤكدة على ضرورة سرعة مناقشة الاقتراح برغبة، وأنها تتمنى سرعة تنفيذه.

وقالت النائبة ابتسام أبو رحاب"، إن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار، ولابد من أن تكون وسائل المواصلات والتنقلات للمحافظة ومراكزها ومدنها متوفرة وسهلة، فلا يصح أن تكون محافظة بحجم ومساحة محافظة الوادى الجديد الكبيرة جدا ولا يوجد فيها محطة سكة حديد، لأن ذلك يمثل معاناة كبيرة على المواطنين فى التنقل من المحافظات الأخرى للوادى الجديد، ومعاناة على أهالى الوادى فى تنقلهم وسفرهم من محافظتهم للمحافظات الأخرى.

وطالبت "أبو رحاب"، بإحالة الاقتراح برغبة للجنة المختصة لمناقشته ودراسته بحضور ممثلى الجهات المعنية، على أن تكون هناك سرعة فى اتخاذ قرارا بشأنه.

وكان وزير النقل استعرض خطة تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 648 مزلقان من إجمالى 1102 مزلقان، وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ 418 مزلقان من إجمالى 1120 مزلقان، ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقًا للجدول الزمنى للانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية.