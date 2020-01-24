AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بإنشاء خط سكة حديد يربط الوادي الجديد بالمحافظات

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

تقدمت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ولوزير النقل والمواصلات، بشأن إنشاء خط سكة حديد يربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الجمهورية.

وطالبت النائبة ابتسام أبو رحاب بوضع هذا الاقتراح فى الخطة ليتم دراسته جيدا وتحديد تكلفته التقديرية والعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه، مؤكدة على ضرورة سرعة مناقشة الاقتراح برغبة، وأنها تتمنى سرعة تنفيذه.

وقالت النائبة ابتسام أبو رحاب"، إن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار، ولابد من أن تكون وسائل المواصلات والتنقلات للمحافظة ومراكزها ومدنها متوفرة وسهلة، فلا يصح أن تكون محافظة بحجم ومساحة محافظة الوادى الجديد الكبيرة جدا ولا يوجد فيها محطة سكة حديد، لأن ذلك يمثل معاناة كبيرة على المواطنين فى التنقل من المحافظات الأخرى للوادى الجديد، ومعاناة على أهالى الوادى فى تنقلهم وسفرهم من محافظتهم للمحافظات الأخرى.

وطالبت "أبو رحاب"، بإحالة الاقتراح برغبة للجنة المختصة لمناقشته ودراسته بحضور ممثلى الجهات المعنية، على أن تكون هناك سرعة فى اتخاذ قرارا بشأنه.

وكان وزير النقل استعرض خطة تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 648 مزلقان من إجمالى 1102 مزلقان، وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ 418 مزلقان من إجمالى 1120 مزلقان، ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقًا للجدول الزمنى للانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال اجتماع مجلس الوزراء.. بشرى سارة لأهالي أسوان.. والموافقة على إقامة معهد هندسة الطيران.. سداد 500 مليون جنيه من المتأخرات للشركات.. وإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي

تطوير الكورنيش وكوبري المديرية.. ملفات مهمة تنتظر محافظ بني سويف الجديد

اقتراحات البرلمان توافق على مد مترو الأنفاق لشبين القناطر.. والحكومة تعترض

وكيل نقل البرلمان: الرئيس السيسى صاحب الفضل الأول فى تطوير السكك الحديدية

وزير النقل يفتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها.. صور

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير مزلقانات ومحطات السكة الحديد.. صور

ترشيحاتنا

ممنوع الخروج.. الصين تحتجز سكان مناطق انتشار فيروس كورونا 14 يوما

تعدد حالات الوفاة.. أكلات تقدميها لأسرتك تسبب الموت المفاجئ

عاجل.. بكين تقرر إغلاق جزء من سور الصين العظيم لمنع انتشار فيروس كورونا

الزمالك يبرئ نفسه من أزمة مستحقات فيريرا بخطاب رسمي لـ الفيفا

بدء إجازة نصف العام غدا لمدة أسبوعين .. وعودة الدراسة 8 فبراير

بعد تسجيل لاعب عمره 75 عاما.. إيهاب الكومي يهاجم اتحاد الكرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سك العملة تشارك بجناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية