بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيها لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، حول موضوع: "فضل الشهادة، وواجبنا نحو أسر الشهداء"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها.
وشددت وزارة الأوقاف،على ضرورة الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
وأعربت الأوقاف، عن ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.