بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيها لقرائها ، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، حول موضوع: "فضل الشهادة، وواجبنا نحو أسر الشهداء"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها.





وشددت وزارة الأوقاف،على ضرورة الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



