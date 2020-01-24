AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:04 م
صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
Advertisements
محمود محسن
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيها لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، حول موضوع: "فضل الشهادة، وواجبنا نحو أسر الشهداء"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها.

وشددت وزارة الأوقاف،على ضرورة الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأعربت الأوقاف، عن ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر لخطبة الجمعة من مسجد النصر بالشرقية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

ترشيحاتنا

والدة الشهيد النقيب أيمن حاتم تكشف تفاصيل استشهاد ابنها..فيديو

الاستقرار يسود.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-1-2020

السعودية تهاجم إيران: الخطر الأكبر على المنطقة.. تفاصيل

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

شاهد.. الأمير تشارلز يهين نائب ترامب في إسرائيل

واحدة من عربياتي.. محمد رمضان يستعرض أحدث سيارته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سك العملة تشارك بجناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية