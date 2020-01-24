أهالي عين شمس يشكون بطء توصيل الكهرباء للبيوت





وقال إمام في رسالته: "نحن سكان عين شمس نعاني من بطء مشروع الكهرباء بشارع 6 أكتوبر، حيث تم حفر باطن الأرض لمد كابلات الكهرباء، ولكن يجرى العمل ببطء شديد جدا مما يعرقل حركة المرور، خاصة بجوار مزلقان عين شمس وتتوقف السيارة بالساعات".





وطالب محمد إمام المسئولين بشركة الكهرباء بسرعة الانتهاء من مهام الحفر للتسهيل على المواطنين سكان هذه المنطقة الحيوية، خاصة أن الحفر يتسبب فى تعطل حركة المرور بالساعات فى الصباح أو فى أوقات الذروة مثل العودة من العمل. ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

أرسل القارئ محمد إمام أحد سكان عين شمس يشكو من بطء مشروع توصيل الكهرباء بشارع 6 أكتوبر بعين شمس.