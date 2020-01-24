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مرأة

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:19 م
نجمات تحدين شتاء
نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
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هاجر هانئ
على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة وبرودة الجو التى تشهدها البلاد، إلا أن بعض النجمات تألقت فى الآونة الأخيرة  ونشرت مجموعة من النجمات صورهن فى فصل الشتاء بـ شورت.

يعتبر الشورت من الصيحات التى تسيطر على أحدث صيحات الموضة فى شتاء 2020، يتسم الشورت بأنه يعد من الإطلالات الأنثوية الجريئة، كما يتميز هذا الموديل بأنه متعدد التصميمات و النقوشات التى تتناسب مع مختلف الأذواق.

وأصبح الشورت من الإطلالات التى يمكنك الأعتماد عليها سواء فى الإطلالات الكاجوال أو الرسمية مثل بعض النجمات.

وقد ظهرت بعض الفنانات بصيحة الشورت، ليعززن جاذبيتهن ويظهرن أنوثتهن من خلاله، وهو ما منحهن أفضل إطلالة وكان من أبرزهن الفنانة مى عمر وأمينة خليل وياسمين رئيس وسمية الخشاب.


فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت
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